Власти Калининградской области опубликовали список запрещенных Литвой к транзиту товаров Фото: Александр Подгорчук

Минэкономразвития Калининградской области опубликовало перечень товаров, запрещенных к транзиту в регион через Литву и обратно. Их запрещено провозить в Калининградскую область с 18 июня 2022.

В списке, размещенном на сайте калининградского Минэкономразвития, указаны в частности технологические установки для сжижения природного газа, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности.

Кроме того, в перечень попали чистопородные лошади, трюфели и продукты из них, сигары, парфюмерия, посуда из фарфора, камня, фаянса или керамики, бытовая техника дороже 750 евро, звукозаписывающая аппаратура стоимостью более 1 000 евро, музыкальные инструменты стоимостью более 1 500 евро.

Уточняется, что запрет на транзит нефти и нефтепродуктов с рядом исключений начнет действовать с 5 декабря этого года.

Напомним, на прошлой неделе Литва уведомила Калининградскую область о прекращении транзита санкционных товаров.

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