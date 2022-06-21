Власти Калининградской области опубликовали список запрещенных Литвой к транзиту товаров
Фото: Александр Подгорчук
Минэкономразвития Калининградской области опубликовало перечень товаров, запрещенных к транзиту в регион через Литву и обратно. Их запрещено провозить в Калининградскую область с 18 июня 2022.
В списке, размещенном на сайте калининградского Минэкономразвития, указаны в частности технологические установки для сжижения природного газа, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности.
Кроме того, в перечень попали чистопородные лошади, трюфели и продукты из них, сигары, парфюмерия, посуда из фарфора, камня, фаянса или керамики, бытовая техника дороже 750 евро, звукозаписывающая аппаратура стоимостью более 1 000 евро, музыкальные инструменты стоимостью более 1 500 евро.
Уточняется, что запрет на транзит нефти и нефтепродуктов с рядом исключений начнет действовать с 5 декабря этого года.
Напомним, на прошлой неделе Литва уведомила Калининградскую область о прекращении транзита санкционных товаров.
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