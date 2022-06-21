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В мире21 июня 2022 8:33

Трамп заявил, что политика администрации Байдена по Украине может закончиться мировой войной

Экс-президентт США назвал действия американского лидера безумием
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Трамп заявил, что политика администрации Байдена по Украине может закончиться мировой войной

Трамп заявил, что политика администрации Байдена по Украине может закончиться мировой войной

Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп считает, действия администрации нынешнего американского лидера Джо Байдена в ситуации с конфликтом на Украине могут привести к мировой войной.

«У нашей страны большие проблемы. И мы в серьезной опасности из-за того, что происходит на Украине и с Россией. То, как они (администрация США) действуют, может закончиться мировой войной», - считает экс-глава Белого дома в интервью порталу Newsmax, назвав эти действия безумием.

Комментируя вопрос ведущего о том, подходит ли Байден для руководства Соединенными Штатами, экс-президент США заявил, данная «ситуация в стране терпит фиаско», а также напомнив о ситуации с выводом американских войск из Афганистана и росте инфляции.

Как писал сайт kp.ru, Трамп также назвал огромной бедой экономическую ситуацию в США из-за рецессии.