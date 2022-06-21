Трамп заявил, что политика администрации Байдена по Украине может закончиться мировой войной Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп считает, действия администрации нынешнего американского лидера Джо Байдена в ситуации с конфликтом на Украине могут привести к мировой войной.

«У нашей страны большие проблемы. И мы в серьезной опасности из-за того, что происходит на Украине и с Россией. То, как они (администрация США) действуют, может закончиться мировой войной», - считает экс-глава Белого дома в интервью порталу Newsmax, назвав эти действия безумием.

Комментируя вопрос ведущего о том, подходит ли Байден для руководства Соединенными Штатами, экс-президент США заявил, данная «ситуация в стране терпит фиаско», а также напомнив о ситуации с выводом американских войск из Афганистана и росте инфляции.

Как писал сайт kp.ru, Трамп также назвал огромной бедой экономическую ситуацию в США из-за рецессии.