ПСБ упростил оформление ипотеки для военных

Получить военную ипотеку в ПСБ теперь стало проще. Выбрав на сайте банка подходящую ипотечную программу, военнослужащие могут оформить заявку на кредит в режиме онлайн. Для этого необходимо заполнить простую форму на сайте ПСБ и отправить ее на рассмотрение в банк. Через несколько минут на указанный в заявке телефон или электронную почту придет кредитное решение. После этого побывать в ипотечном центре банка придется всего один раз – для проведения сделки.

- ПСБ как лидер рынка военной ипотеки первым среди российских банков запустил полностью цифровой формат покупки жилья на первичном рынке для военнослужащих-участников накопительно-ипотечной системы, - отметил старший вице-президент - руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Мигель Маркарянц. - Мы продолжаем внедрять удобные онлайн-сервисы, предоставляя клиентам возможность быстро и безопасно оформить ипотеку или снизить ставку по действующему кредиту в несколько кликов практически из любой точки страны. Это особенно важно для военнослужащих, которые зачастую служат в отдаленных гарнизонах и чье время подчинено распорядку военной службы.

Оформить кредит через онлайн-заявку можно в рамка программ «Военная ипотека», «Военная ипотека. Госпрограмма» и программ рефинансирования военной ипотеки. Как отметил Мигель Маркарянц, такая цифровая услуга особенно удобна для военнослужащих, присмотревших себе квартиру в другом регионе, или чья служба связана с частыми переездами. Новый сервис значительно ускоряет процесс одобрения заявки на кредит и помогает в сжатые сроки решить вопрос с жильем и оформлением кредита.