Шольц заявил, что экономика Германии болезненно переносит антироссийские санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономика Германии и немецкие компании болезненно переносят санкции в отношении России, однако Берлин готов платить цену за солидарность с Киевом, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Да, эти санкции причиняют нам самим ущерб, причиняют ущерб нашим компаниям, но решение по ним правильное. Эту цену мы готовы заплатить», – сказал политик на конференции «День германской промышленности».

Как заявил глава германского правительства, Берлин продолжит оказывать помощь украинским властям, в том числе поставлять вооружение, так долго, как этого потребует ситуация.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал антироссийские санкции, введенные западным странами, «обоюдоострым оружием». Он указал на то, что государства, которые пытаются нанести ущерб Москве введением ограничениями, вынуждены сами платить за них большую цену, отметив, что для жителей Европы стоимость подобных мер будет увеличиваться каждый день.

Как писал сайт kp.ru, ранее МИД Эстонии сообщил, что Евросоюз должен был обсудить седьмой пакет санкций против России 20 июня.