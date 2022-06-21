Минобороны России сообщило об ударе ракетами "Оникс" по аэродрому "Школьный" близ Одессы

Минобороны России заявило об ответном ударе крылатой ракетой по аэродрому в районе Одессы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ заявили, что ракетами «Оникс» уничтожила ангары с беспилотниками «Байрактар» под Одессой в ответ на действия Украины и нанесение удара по нефтедобывающим платформам в Черном море.

«В ответ на диверсии киевского режима крылатыми ракетами "Оникс" на военном аэродроме "Школьный" в районе Одессы уничтожены выявленные в ходе операции российскими средствами разведки ангары с украинскими беспилотными летательными аппаратами "Байрактар-ТБ2"», - говорится в заявлении военного ведомства, представленном во вторник, 21 июня.

Напомним, ранее Украина нанесла удар по буровым платформам, которые расположены в Крыму. Как заявил глава полуострова Сергей Аксенов, свыше 90 человек были эвакуированы с буровых платформ, а трое пострадавших доставлены в больницу. Всего на вышках находились 109 человек.

Как писал сайт kp.ru, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по данному факту, а депутат Государственной думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет позже сообщил, что буровые платформы «Черноморнефтегаза» будут восстановлены.