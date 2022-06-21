Минобороны России заявило о принудительной мобилизации в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские власти проводят принудительную мобилизацию в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях, заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«В прилегающих к зоне боевых действий населенных пунктах Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей проводится принудительная мобилизация. Мероприятия сопровождаются блокированием населенных пунктов органами национальной полиции. Задерживаются мужчины всех возрастных групп, подлежащих мобилизации», – сказал генерал-майор на брифинге.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский продлил еще на 90 дней всеобщую мобилизацию и военное положение, введенное ранее в стране.

Напомним, военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 после начала российской специальной военной операции на украинской территории, а с 26 марта оно было продлено еще на один месяц. Кроме того, через день после начала спецоперации в стране объявили всеобщую мобилизацию, которую украинский лидер поручил провести за 90 дней.