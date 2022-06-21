Семьям пропавших без вести работников «Черноморнефтегаза» выплатят по 6,5 миллиона рублей Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Семьям работников предприятия «Черноморнефтегаз», пропавших без вести после атаки Вооруженных сил Украины, выплатят по 6.5 миллиона рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По информации «КП-Крым», сейчас пропавшими без вести числятся семь человек. Изменения были внесены в положение о компенсационных выплатах предприятия ГУП «Черноморнефтегаз». Семьи пропавших без вести получат по 6,5 миллиона рублей, пять спасенных работников буровой платформы №1 – по 3 миллиона рублей.

Кроме того, им будут компенсированы затраты на содержание детей в детсадах, оздоровление в летний период и будет оказываться ежегодная материальная помощь на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательных учебных учреждениях.

В настоящее время пропавшими без вести числятся семь человек, со всех трех платформ Одесского месторождения было эвакуировано 94 сотрудники «Черноморнефтегаза».

Как писал сайт Kp.ru, утром 20 июня украинские войска нанесли удар по буровым платформам «Черноморнефтегаза».Были спасены пять человек, трое из них пострадали.