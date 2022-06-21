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Политика21 июня 2022 15:01

Новые фото сына Дмитрия Медведева сделали на вступлении в партию "Единая Россия". Он повзрослел и возмужал

Сын Медведева вступил в партию "Единая Россия"
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Илья Медведев, фото: Екатерина Штукина, ТАСС

Илья Медведев, фото: Екатерина Штукина, ТАСС

Сын председателя "Единой России" Дмитрия Медведева Илья вступил в партию, партбилет ему вручал секретарь генсовета Андрей Турчак, отмечается в сообщении пресс-службы ЕР.

"Партийный билет Илье Медведеву секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак вручил в Центральном исполкоме партии. Он подчеркнул, что "Единая Россия" постоянно обновляется и в партию вступает все больше молодых и неравнодушных людей, которым не все равно, как будет развиваться государство", - отмечается в сообщении.

Также в сообщении уточняется, что Турчак поздравил Илью Медведева со вступлением в ЕР, назвав это "важным моментом" в жизни. Он также добавил, что пример Ильи подтолкнет молодых ребят к решению вступить в "Единую Россию”.

Ранее Дмитрий Медведев рассказал, чем занимается его сын. Заместитель главы Совбеза намекнул, что Илья Медведев пока не женат, он занимается частными бизнес-проектами в сфере цифровой экономики.