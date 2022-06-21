Сын Илона Маска решил сменить пол и отказаться от общения с отцом

Сын Илона Маска заявил о смене пола и нежелании носить фамилию отца. Фото: REUTERS

Один из детей американского миллиардера Илона Маска заявил о своей трансгендерности. Об этом пишет портал TMZ.

Сообщается, что Ксавьер Маск подал документы на смену имени и фамилии в округе Лос-Анджелес. Он хочет сменить имя на Вивиан Дженна, заявив о своей гендерной идентичности. Также ребенок миллиардера собирается взять фамилию матери – Уилсон.

По сведениям портала TMZ, смена фамилии связана с тем, что сын Маска не хочет иметь ничего общего с отцом.

«Гендерная идентичность и тот факт, что я больше не живу с моим биологическим отцом и не желаю быть связанным с ним каким-либо образом, в той или иной форме», - цитирует издание комментарий Ксавьера Маска по поводу смены имени и фамилии.

Ранее Илон Маск выразил мнение, что Netflix слишком зациклился на продвижении повестки, диктуемой ЛГБТ-сообществом, а также определенных политических взглядов, что привело к массовому оттоку зрителей. Основная часть контента, производимого или закупаемого Netflix, уверен Маск, «боится обидеть фриков и пытается угодить самым разным сторонникам расового и полового равноправия».

Также сообщалось, что Илон Маск потерял $17 млрд на фоне сообщений о сокращениях в Tesla, но все еще остается самым богатым человеком на планете.