The Guardian: Джонсон платит Зеленскому за отвлечение внимания от внутренних проблем Великобритании

Журналист The Guardian заметил, что глава британского правительства общается с Зеленским после крупных провалов. Фото: REUTERS

Глава британского правительства Борис Джонсон использует украинского президента Владимира Зеленского как отвлекающий фактор, чтобы направить внимание британской общественности в сторону от внутренних проблем. Об этом пишет колумнист The Guardian Саймон Дженкинс.

Журналист отмечает, что «внезапные разговоры Джонсона с Зеленским случаются сразу после моментов крупного позора премьера». Дженкинс перечислил ряд таких моментов. По его мнению, речь идет новых штрафах за вечеринки на Даунинг-стрит, отставке политических соратников Джонсона, критике его плана высылки беженцев в Руанду, неутешительных результатах местных выборов. После каждого и этих событий Борис Джонсон общался с Владимиром Зеленским, заметил Дженкинс. Журналист также отметил, что после большинства бесед двух политиков Великобритания выделяла Украине очередной крупный транш и охарактеризовал общение главы правительства с украинским президентом как «самый дорогой сеанс психотерапии в истории».

«Все правители нуждаются в совете и утешении и часто находят их в самых необычных местах. Сегодня Джонсон, похоже, полагается на украинского комика», - резюмирует Саймон Дженкинс.

Ранее собщалось, что Борис Джонсон провел встречу с Зеленским в Киеве. Политики поговорили о необходимости увеличения поставок тяжелого оружия и систем противовоздушной обороны Украине. Премьер-министр Великобритании попытался отговорить Зеленского от переговоров с Россией и свел все предыдущие усилия в этом направлении Шольца, Макрона и Драги к нулю.