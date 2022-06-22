В Швеции объявили о введении особого режима из-за ситуации с газом Фото: Архив "КП"

Шведское энергетическое агентство объявило о введении режима "раннего предупреждения" из-за ситуации с газом, следует из пресс-релиза организации.

"Это сигнал шведского энергетического агентства участникам отрасли и потребителям, подключенным к газовой сети на западе страны, о том, что рынок перегружен и может произойти ухудшение ситуации с поставками, - говорится в тексте документа.

При этом в агентстве отметили, что сейчас ситуация с поставками газа в Швеции "остается стабильной".

Ранее Датское энергетическое агентство заявило, что вскоре в королевстве может возникнуть ухудшение ситуации с газоснабжением и призвали граждан экономить электроэнергию

Как писал сайт kp.ru, Еврокомиссия назвала требование России платить за газ в рублях "попыткой разделить Евросоюз". Отмечалось ,что они должны ответить в "единстве и солидарности".