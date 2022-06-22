IKEA начала сворачивать торговые точки в России

IKEA начала расторгать арендные договора с торговыми центрами в России Фото: REUTERS

Шведская компания IKEA начала сворачивание своих торговых точек в России.

Как передает газета «Ведомости» со ссылкой на источники, на данный момент IKEA ведет переговоры с торговыми центрами, где арендует помещения. Компания намерена расторгнуть договоры.

Источники заявили, что компания начала предупреждать менеджмент ТЦ, на территории которых находятся магазины и студии, о своем желании расторгнуть договоры об аренде. Собеседники на рынке коммерческой недвижимости сообщили, что IKEA собирается разорвать договор досрочно в одностороннем порядке, что приведет к крупным штрафам для компании. Сообщается, что письма об этом получили почти все ТЦ, где были магазины бренда.

Напомним, ранее компания IKEA решила продать все свои фабрики в России, которых у производителя четыре. В компании сообщили, что штат сотрудников также будет сокращен, а решение было связано с ухудшением ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок.

Как писал сайт kp.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что приобретением активов компании IKEA в России на данный момент интересуются три - четыре компании.