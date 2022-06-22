Посольство США в России получило новый адрес - Площадь ДНР

Площадь у посольства США в Москве названа в честь Донецкой народной республики. Фото: сайт мэра Москвы

Безымянная территория, которая прилегает к зданию американского посольства в Москве, получила название «Площадь Донецкой народной республики». Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном сайте московской мэрии.

«Присвоить безымянной территории, расположенной от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненский Центрального административного округа города Москвы, наименование – "площадь Донецкой Народной Республики"», - говорится в соответствующим постановлении.

Напомним, ранее в Москве прошло голосование за название безымянной территории на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка рядом с американским посольством. Как писал сайт kp.ru, 44,69% проголосовали за название «Площадь Донецкой народной республики», за название «Площадь Защитников Донбасса» проголосовали 31,54%, а вариант «Площадь Героя России Владимира Жоги» выбрали 8,33%.