Байден намерен отменить налог на бензин в США, чтобы сдержать рост цен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джо Байден планирует временно отменить федеральный топливный налог из-за рекордных цен на бензин в стране.

Как передает газета The Wall Street Journal, глава Белого дома обсуждает данную меру вместе со своими советниками на протяжении нескольких месяцев. Сообщается, что согласно планам, в среду, 22 июня, американский лидер выступит с речью, посвященной ситуации с ростом цен на бензин в США. При этом шаг Байдена называют «символическим», поскольку решение об отмене налога должно пройти через Конгресс.

Отмечается, что на данный момент как республиканцы, так и демократы в Конгрессе скептически относятся к отмене налога на бензин, считая, что подобная мера не сможет помочь стабилизировать ситуацию с высокими ценами на топливо.

На сегодняшний день налог составляет 18,4 цента с каждого галлона (3,785 л) топлива.

Напомним, ранее Байден заявил о существовании в США «налога Путина». «Мы никогда не видели ничего подобного "налогу Путина" сразу на еду и бензин», - заявил американский лидер, комментируя публикации майских показателей инфляции в стране, которая оказалась максимальной за более чем 40 лет.