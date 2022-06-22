Американский миллиардер рассказал, как Запад навредил себе антироссийскими санкциями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Антироссийские санкции ударили по Соединенным Штатам и западным странам, ухудшив положение Вашингтона в международной политике. Такое заявление в беседе со Spiegel сделал американский мультимиллиардер Рэй Далио, отметив, что это во многом связано с реакцией других стран, которые стали опасаться вкладываться в ценные бумаги США.

«Запад страдает от этих санкций. Другие государства усиленно освобождаются от государственных облигаций США, так как боятся, что с ними поступят так же, как с Россией. Это изменяет соотношение сил во всем мире», - заявил американский миллиардер.

При этом Далио отметил, что санкционные ограничение в отношении России оказались неэффективны, поскольку так и не достигли поставленных целей. Тем временем, по его словам, у США нет возможностей действовать по-другому, поскольку экономические санкции является единственным доступным оружием, которое Вашингтон может применять против Москвы.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил о существовании в Соединенных Штатах «налога Путина». «Мы никогда не видели ничего подобного "налогу Путина" сразу на еду и бензин», - заявил он, комментируя показатели инфляции в стране, которая оказалась максимальной за более чем 40 лет.