Причина смерти Пьера Нарцисса: Не пережил операцию на почки

Причиной смерти Пьера Нарцисса стала операция на почки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 45 лет ушел из жизни певец Пьер Нарцисс. Артист умер в Москве, а причиной смерти стала операция на почки.

Дочь артиста рассказала kp.ru, что певцу проводили операции на почки, и Пьер Нарцисс не пережил это хирургическое вмешательство.

Пьер Нарцисс родился в Камеруне, а приехал в Москву для того, чтобы учиться на журналиста. Будущий певец окончил Московский Государственный Университет (МГУ), сыграл эпизодическую роль в фильме «Сибирский цирюльник», но известность получил во время второго сезона шоу «Фабрика звезд». Главным хитом стала песня «Шоколадный заяц». Первый и единственный альбом Пьера Нарцисса носит одноименное название - «Шоколадный заяц». Он вышел в 2004 году.

В распоряжении kp.ru также оказалось последнее видео Пьера Нарцисса. Артист лег в одну из подмосковных клиник, чтобы пройти курс капельниц. "Вот так, брат. Вот так лежу. Это не шутка, я сам в шоке, что лежу в больнице" - записал он обращение к своему другу, комику Николаю Лукинскому.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Рыдающая вдова Пьера Нарцисса попросила о помощи

Близкие не могут поверить в то, что 45-летнего музыканта больше нет (подробности)

Пьер Нарцисс никогда не обижался на «шоколадного зайца»

Соратник Пьера Нарцисса по футбольному клубу рассказал, что певец никогда не обижался на «шоколадного зайца» (подробности)