МИД России пообещал «практический» ответ на запрет транзита через Литву в Калининград Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ответные меры Москвы на запрет транзита через Литву в Калининградскую область будут в практической, а не в дипломатической области. Такое заявление в среду, 22 июня, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что на данный момент ответные меры прорабатываются в межведомственном формате. Захарова отметила, что Литве и Европейскому союзу через их дипломатические представительства в Москве было заявлено о «недопустимости подобных действий», а также о «необходимости изменения предпринятых шагов и возвращения ситуации в законное легитимное русло».

«Если этого не будет сделано, то, конечно, и это было подчеркнуто на всех уровнях в Москве, ответные действия будут неизбежными … К вопросу относительно того, какими они будут ... Будут ли они исключительно в дипломатической плоскости? Ответ: нет», - заявила представитель российского внешнеполитического ведомства, отметив, что эти меры «будут не в дипломатической, а в практической плоскости».

Напомним, на прошлой неделе губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Литва сообщила о прекращении транзита санкционных товаров и под запрет попало примерно 50% всех грузов. Как он отметил, таким образом республика нарушила условия вступления в Европейский союз, предполагающие свободный транзит в и из региона.