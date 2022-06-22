Названа болезнь, которой страдал умерший в 45 лет Пьер Нарцисс

Пьер Нарцисс Фото: Борис КУДРЯВОВ

Популярный юморист Николай Лукинский назвал болезни, которыми страдал умерший певец Пьер Нарцисс.

22 июня артисты должны были участвовать в боксерском поединке в рамках проекта «Наше дело». По словам Лукинского, незадолго до боя Нарцисс лег на курс капельниц.

- Он говорил, что у него подагра и астма. Хотя две недели назад были с ним на пресс-конференции. Он нормально держался на публике, — сообщил артист в разговоре с kp.ru.

Лукинский отметил, что Нарциссу стало плохо несколько дней назад. Юморист сообщил, что дружил с Нарциссом и относился к нему, как к сыну.

Напомним, в среду, 22 июня, стало известно о смерти певца Пьера Нарцисса. Об этом рассказала дочь артиста Каролина-Кристель Калачева. Дочь артиста рассказала kp.ru, что певцу проводили операции на почки, и Пьер Нарцисс не пережил это хирургическое вмешательство. Пьер Нарцисс родился 19 февраля 1977 года в Камеруне. В 90-х мужчина приехал в Россию, где поступил в МГУ на факультет журналистики. Известность получил во время второго сезона шоу «Фабрика звезд». Его главным хитом стала композиция «Шоколадный заяц».