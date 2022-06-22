Встреча Путина с Лукашенко возможна до 30 июня 2022 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко могут провести встречу до форума регионов в Гродно, намеченного на 30 июня. Такое заявление в среду, 22 июня, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Встреча возможна до этого форума», - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Комментируя дату возможной встречи, пресс-секретарь российского президента отметил, что Кремль сообщит «своевременно», а также сообщит о том, планирует ли президент России поехать на форум регионов, который состоится 30 июня в Гродно.

Напомним, накануне премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал встречу российского и белорусского президентов, сообщив, что Путин встретится с президентом Лукашенко на форуме регионов Союзного государства в 2022 году.