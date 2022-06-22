Во Франции сообщили, что люди теряют интерес к событиям на Украине

Мировая общественность начала терять интерес к событиям на Украин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французское издание Le Figaro сообщило, что мировая общественность начала терять интерес к событиям на Украине.

- Встречаемость слова «Украина» в поиске Google рухнула с 24 февраля, — говорится в публикации издания.

Le Figaro ссылается на данные исследовательской компании News Whip, специалисты которой выяснили, что количество упоминаний украинского кризиса в соцсетях упало с 18 миллионов до 345 тысяч.

Ранее обозреватель The Guardian Дэн Саббах заявил, что Запад может лишить Украину поддержки из-за снижения интереса к конфликту в СМИ. Это отражает растущую «нормализацию» конфликта, когда большая часть страны чувствует себя оторванной от боевых действий на востоке, отметил он. За последние два месяца зарубежные СМИ начали не так активно освещать конфликт, интерес будет снижаться и дальше, полагает издание.

До этого обозреватель Марк Эпископос для издания The National Interest сообщил, что заявление президента России Владимира Путина по поводу санкций в ходе Петербургского международного экономического форума нашло поддержку на Западе. В ходе выступления Путин назвал антироссийские санкции безумными и бездумными и заявил, что так называемый экономический блицкриг Запада не только не причинил урон России, но и обернулся существенными потерями для Европы и США.