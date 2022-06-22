Доктор Павлова рассказала, как лишний вес приводит к болезни, убившей Пьера Нарцисса

Пьер Нарцисс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 45 лет при операции на почки в Москве умер певец Пьер Нарцисс, который страдал от подагры. Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, научный руководитель клиники Системной медицины Зухра Павлова рассказала, как лишний вес приводит к болезни, которая стала причиной смерти артиста.

«Лишний вес, который часто сопровождается метаболическим синдромом, а с ним вместе нарушением пуринового обмена (который проявляется подагрой), может не только нанести большой ущерб организму, но и убить его», - рассказала эксперт в своем Telegram-канале.

Павлова отметила, что «ожирение не бывает здоровым», а также рассказала, что подагра подразумевает «не просто скрюченные пальцы», но и «тяжелейшие боли (самые мучительные), высокой давление и прочие ужасы».

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