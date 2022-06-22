Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала песню, которую ей посвятил Пьер Нарцисс. По словам дипломата, она познакомился с певцом шесть лет назад в социальных сетях.

- А потом он взял и прислал песню «Мария». Я отказывалась от сходства, как могла. Но он был непреклонен: это мы написали про Вас. Я всячески сопротивлялась. Мне казалось это нескромным, — написала Захарова в Telegram.

Она добавила, что лично виделась с Нарциссом только один раз, на приеме Управления по делам дипкорпуса в Завидово. Захарова рассказала, что артист пел песни и рассказывал присутствующим про свою дочь.

Напомним, в среду, 22 июня, стало известно о смерти певца Пьера Нарцисса. Об этом рассказала дочь артиста Каролина-Кристель Калачева. Дочь артиста рассказала kp.ru, что певцу проводили операции на почки, и Пьер Нарцисс не пережил это хирургическое вмешательство. Пьер Нарцисс родился 19 февраля 1977 года в Камеруне. В 90-х мужчина приехал в Россию, где поступил в МГУ на факультет журналистики. Известность получил во время второго сезона шоу «Фабрика звезд». Его главным хитом стала композиция «Шоколадный заяц».