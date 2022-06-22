В Херсонской области совершено покушение на главу администрации Чернобаевки

В Херсонской области совершено покушение на главу военно-гражданской администрации Чернобаевки Юрия Турулева. Об этом сообщили в администрации населенного пункта.

- Сегодня утром, когда, выехав на работу, он проезжал по улице, произошел взрыв, — цитирует сообщение РИА Новости.

Взрывное устройство было заложено у оживленного перекрестка. Однако никто из мирных жителей не пострадал, часть строений у места взрыва были повреждены. Турулев получил легкие ранения.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные связисты подключили и перенастроили вещание российских телеканалов на последней из семи телевышек в Херсонской области.

Как писал сайт KP.ru, замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о повышенном спросе населения региона на российские паспорта. Стремоусов объяснил ажиотаж тем, что Россия имеет возможности для защиты и социального обеспечения жителей Херсонщины. Он уточнил, что документы на получение паспорта РФ подали уже более 10 тысяч человек.