Путин подписал указ о выплатах по внешнему госдолгу в рублях

Путин подписал указ о временном порядке оплаты внешнего валютного госдолга в рублях. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок выплат по внешнему валютному госдолгу. Об этом в среду 22 июня сообщает пресс-служба Кремля. Текст указа «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте» доступен здесь.

Президентский указ предусматривает оплату по государственным еврооблигациям в рублях.

«Обязательства по еврооблигациям признаются исполненными надлежащим образом, если они исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты, формирующемуся на внутреннем валютном рынке Российской Федерации в день, когда был произведен платеж центральному депозитарию», - сказано в документе.

Ранее Путин сообщил, что прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на базе корзины валют стран БРИКС.

Напомним, Путин поменял правила оплаты за российский газ. С 1 апреля недружественные страны должны оплачивать поставки российского газа в рублях.