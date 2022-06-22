США не разрешили российскому спецрейсу забрать дипломатов

Официальный представитель МИД России Захарова заявила о возможности асимметричного ответа России на отказ Вашингтона пропустить спецборт, который должен был забрать высланных российских дипломатов. Фото: Иван МАКЕЕВ

США совершили еще один враждебный шаг в отношении России, не разрешив специальному авиарейсу забрать сотрудников российских загранучреждений и членов их семей. При этом ранее Госдеп США принял решение о высылке российских дипломатов, предписав им покинуть страну до конца июня 2022 года.

«Американская сторона продолжает планомерно разрушать двусторонние отношения, которые и без того находятся в плачевном состоянии», - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя этот инцидент.

Захарова назвала поведение американских властей вызывающим и отметила, что Россия не оставит произошедшее без ответа.

«Как мы ранее предупреждали, в случае отказа в допуске российского спецборта неизбежно последуют контрмеры, в том числе асимметричного характера, о которых мы уведомим в установленном порядке по дипломатическим каналам», - заявила представитель МИД.

Напомним, западные страны выслали более 200 российских дипломатов.

В связи с этим официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила о срежиссированности Соединенными Штатами акций по высылке российских дипломатов.