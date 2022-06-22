Чрезвычайное положение объявлено в Великобритании из-за следов вируса полиомиелита в канализации Лондона

В Великобритании ввели чрезвычайное положение из-за обнаружения следов вируса полиомиелита в лондонской канализации. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чрезвычайное положение объявлено в Великобритании в среду 22 июня после обнаружения следов вируса полиомиелита в канализации Лондона. Об этом заявили в британском Агентстве по безопасности в области здравоохранения.

Сообщается, что следы вируса обнаруживались на заводе по очистке сточных вод на востоке Лондона, который обслуживает районы с общим населением почти 4 млн человек. Следы второго серотипа дикого полиовируса фиксировались на предприятии в период с февраля по июнь.

В ведомстве сообщили, что следы вируса полиомиелита обнаруживаются в стране в сточных водах 1-3 раза в год, как правило, это связано с вакцинированием от этого заболевания.

«Предыдущие случаи обнаружения фиксировались после того, как индивидуум, получивший за рубежом пероральную полиомиелитную вакцину, совершал поездку в Великобританию и на короткий период оставлял следы вакцинного полиовируса», - цитирует ТАСС сообщение британского Агентства по безопасности в области здравоохранения.

В нынешней ситуации настораживает то, что обнаруженные изоляты вируса генетически связаны друг с другом, объяснили в ведомстве.

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