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Экономика22 июня 2022 17:21

Экономист перечислил преимущества новой валюты стран БРИКС

Экономист заявил, что новую валютную систему БРИКС не коснутся санкции
Елена АКИМОВА
Экономист заявил, что новую валютную систему БРИКС не коснутся санкции

Экономист заявил, что новую валютную систему БРИКС не коснутся санкции

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Страны БРИКС планируют в ближайшее время создать свою международную резервную валюту. Экономист Дмитрий Адамидов перечисли преимущества такого шага. Сегодня в мире нет валюты, которая смогла бы заменить доллар и признавалась всеми без политических сложностей.

- Условно говоря, индусы никогда не возьмут юань, китайцы — рупию. Мы то возьмем — нам все равно! Новая валюта будет признаваться на уровне государственных расчетов, и будет привязан к золоту, - говорит экономист ФАН.

Специально для такой валюты будет создана своя расчетная система, которая позволит обойти проблему расчетов в долларах и евро, которые могут быть заблокированы по политическим мотивам.

- То, что произошло с Россией и этот случай дал нам понять, что никто в мире от этого не застрахован, — пояснил эксперт.

Президент России Владимир Путин 23 июня примет участие в XIV саммите БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) в режиме видеоконференции. Стороны рассмотрят актуальные региональные и международные вопросы, пишет газета "Известия".

Ранее, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в новой стратегии НАТО Россию обозначат «прямой угрозой безопасности».

Президент России Владимир Путин 23 июня примет участие в XIV саммите БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) в режиме видеоконференции.