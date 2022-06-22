Экономист перечислил преимущества новой валюты стран БРИКС

Экономист заявил, что новую валютную систему БРИКС не коснутся санкции Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Страны БРИКС планируют в ближайшее время создать свою международную резервную валюту. Экономист Дмитрий Адамидов перечисли преимущества такого шага. Сегодня в мире нет валюты, которая смогла бы заменить доллар и признавалась всеми без политических сложностей.

- Условно говоря, индусы никогда не возьмут юань, китайцы — рупию. Мы то возьмем — нам все равно! Новая валюта будет признаваться на уровне государственных расчетов, и будет привязан к золоту, - говорит экономист ФАН.

Специально для такой валюты будет создана своя расчетная система, которая позволит обойти проблему расчетов в долларах и евро, которые могут быть заблокированы по политическим мотивам.

- То, что произошло с Россией и этот случай дал нам понять, что никто в мире от этого не застрахован, — пояснил эксперт.

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Ранее, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в новой стратегии НАТО Россию обозначат «прямой угрозой безопасности».

Президент России Владимир Путин 23 июня примет участие в XIV саммите БРИКС (группа из пяти стран: Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) в режиме видеоконференции.