Джонсон заявил, что Украина не должна отдавать "территории в обмен на мир". Фото: REUTERS

Британский премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Украина не отдаст «территории в обмен на мир». Об этом глава правительства Великобритании сказал в среду 22 июня. Джонсон выразил убеждение, что Соединенное Королевство должно оказывать украинцам помощь, при этом не пытаясь «быть украинцами более, чем сами украинцы».

«Это их кризис, и должны решать они, как поступать», - цитирует Джонсона ТАСС.

Глава британского правительства назвал «плохим соглашением» вариант территориальных уступок со стороны Украины в обмен на установление мира.

«Они не отдадут территории в обмен на мир, не пойдут на плохое соглашение. Украинская территория должна быть восстановлена, хотя бы до границ до 24 февраля.Суверенитет и безопасность страны должны быть защищены», - сказал Борис Джонсон.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что установление мира на Украине будет стоить Киеву определенных территориальных уступок.

Ранее полковник армии США заявил, что если Америка перестанет посылать Киеву деньги и оружие, пытаясь «продлить шоу», правительство Зеленского моментально рухнет.

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