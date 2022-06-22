Хуснуллин заявил, что «Азовсталь» в перспективе сможет продолжить работу

Вице-премьер Хуснуллин рассказал, в каком качестве "Азовсталь" может продолжить работу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завод «Азовсталь» может продолжить работу, но в другом качестве. Об этом заявил в среду 22 июня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Хуснуллина, сейчас рассматриваются разные варианты будущего «Азовстали», но восстановление его в качестве металлургического комплекса не рассматривается.

«Важный вопрос, что делать с заводом "Азовсталь". Рассматриваем различные варианты его будущего. Эта зона в дальнейшем может продолжить работу как промышленный парк или место отдыха, но, конечно, уже не как металлургический комплекс», - заявил Хуснуллин.

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