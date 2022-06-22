В Мариуполе начали строить жилые районы

Марат Хуснуллин рассказал, как идет восстановление Мариуполя. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ближайшее время будут утверждены основные параметры мастер-плана Мариуполя с перечнем работ по строительству и развитию города до 2035 года. Об этом заявил в среду 22 июня вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, выступая в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Хуснуллина, в Мариуполе уже начались строительные работы в жилых районах.

«Могу сказать, что строители уже приступили к конкретным действиям и реализуют ранее принятые решения – строим больницу, восстанавливаем сети и жилые микрорайоны», - сказал Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что уже разработаны планы по ремонту дорог в Мариуполе, также идет оценка жилищного фонда, чтобы определить, какие дома можно восстановить, а сколько жилья нужно построить заново. Речь идет также об усилении портовых мощностей, развитии туризма, поддержке перспективных направлений бизнеса в регионе.

«Нам нужно быстрее запустить предприятия, и полностью наладить жизнь в Мариуполе, чтобы город ожил, люди получили работу и жили в нормальных условиях. Это для нас очень важно», - резюмировал Марат Хуснуллин.

Также Марат Хуснуллин рассказал, в каком виде может продолжить работу завод «Азовсталь» в Мариуполе.

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