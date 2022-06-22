Байден предложил на три месяца отменит топливный налог в США для снижения цен на бензин

Байден призвал Конгресс США временно отменить топливный налог. Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал Конгресс временно отменить федеральный налог на топливо из-за резкого роста цен на бензин. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома в среду 22 июня. Байден высказал пожелание, чтобы действие топливного налога было приостановлено до конца сентября 2022 года и призвал региональные власти также пойти на аналогичный шаг.

«В настоящее время федеральное правительство берет налог в размере 18 центов с галлона бензина и 24 цента - с галлона дизельного топлива. Однако в этой уникальной ситуации, когда цены на бензин находятся в среднем в районе $5 за галлон по всей стране, президент Байден призывает Конгресс приостановить действие топливного налога на три месяца - до конца сентября», - цитирует ТАСС заявление пресс-службы.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Байден планирует временно отменить федеральный топливный налог из-за рекордных цен на бензин в стране и обсуждает данную меру вместе со своими советниками уже на протяжении нескольких месяцев.

Тем временем американский телеведущий обвинил Байдена в топливном кризисе в США.