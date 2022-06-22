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Политика22 июня 2022 19:34

Байден предложил на три месяца отменит топливный налог в США для снижения цен на бензин

Президент США призвал Конгресс временно отменить федеральный топливный налог, чтобы снизить цены на бензин
Мария ПАВЛОВА
Байден призвал Конгресс США временно отменить топливный налог.

Байден призвал Конгресс США временно отменить топливный налог.

Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал Конгресс временно отменить федеральный налог на топливо из-за резкого роста цен на бензин. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома в среду 22 июня. Байден высказал пожелание, чтобы действие топливного налога было приостановлено до конца сентября 2022 года и призвал региональные власти также пойти на аналогичный шаг.

«В настоящее время федеральное правительство берет налог в размере 18 центов с галлона бензина и 24 цента - с галлона дизельного топлива. Однако в этой уникальной ситуации, когда цены на бензин находятся в среднем в районе $5 за галлон по всей стране, президент Байден призывает Конгресс приостановить действие топливного налога на три месяца - до конца сентября», - цитирует ТАСС заявление пресс-службы.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Байден планирует временно отменить федеральный топливный налог из-за рекордных цен на бензин в стране и обсуждает данную меру вместе со своими советниками уже на протяжении нескольких месяцев.

Тем временем американский телеведущий обвинил Байдена в топливном кризисе в США.