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Политика22 июня 2022 21:54

Белый дом: НАТО на саммите готовится объявить о новой расстановке сил в Европе

Слот указала на то, что геополитический ландшафт значительно изменился
София ГОНЧАРОВА
Белый дом: НАТО на саммите готовится объявить о новой расстановке сил в Европе

Белый дом: НАТО на саммите готовится объявить о новой расстановке сил в Европе

Фото: REUTERS

На предстоящем саммите НАТО готовится объявить о новой расстановке сил на территории Европы. Об этом сообщила старший директор по делам Европы совета по нацбезопасности Белого дома Аманда Слот.

- Прошлая стратегическая концепция принималась в 2010 году. Геополитический ландшафт значительно изменился ... Я думаю, что будет объявление о расстановке сил.... Я предсказываю, что ряд союзников сделают соответствующие объявления, - заявила она во время выступления на мероприятии "Атлантического совета".

Ранее сообщалось, что саммит НАТО пройдет в Мадриде. Он стартует 29 июня и завершится уже на следующий день, 30 числа.

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что Москва и ее партнеры будут настаивать о недопустимости расширения НАТО на восток. Он напомним о своих словах, что Россия будет добиваться гарантий безопасности со стороны стран Запада.