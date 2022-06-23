Власти Чехии приостановили выдачу виз россиянам до марта 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Чехии приняли решение на время приостановить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Пока ограничения будут действовать до марта 2023 года.

- Принятое после 24 февраля решение о запрете на выдачу гражданам РФ и Белоруссии виз для въезда в Чехию, а также разрешений на длительное пребывание в республике, будет действовать до конца марта 2023 года. Исключение составляют гуманитарные случаи, - сказано в заявлении пресс-службы МИД Чехии.

В ведомстве уточнили, что цель данных ограничений заключается в том, чтобы "оказать давление на власти российские и белорусские власти" для окончания боевых действий на Украине.

Накануне сайт Kp.ru писал, что Лондон отказал выдавать визы членам российской делегации, которая должна была принять участие в сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ).