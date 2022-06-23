США представят на саммите G7 предложения по усилению давления на Россию Фото: REUTERS

Американские власти на саммите Группы семи (G7) готовятся представить набор конкретных предложений по усилению давления на Россию и поддержке Украины. Об этом сообщил представитель американской администрации высокого ранга.

-Прежде всего на саммите мы представим конкретный набор предложений по усилению давления на РФ и (состоится) демонстрации нашей коллективной поддержки Украины, - сообщил он.

При этом чиновник добавил, что лидеры G7 готовы к обсуждению повышения уровня инфляции в мире. Кроме того, они намерены обсудить вопросы, которые касаются энергетической и продовольственной безопасности.

Ранее сообщалось, что НАТО на саммите готовится объявить о новой расстановке сил в Европе. По словам старшего директора по делам Европы совета по нацбезопасности Белого дома Аманды Слот, это связано с изменениями геополитического ландшафта.