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В мире23 июня 2022 2:26

Военный эксперт Кнутов допустил, что Москва и Минск устроят Литве ответную блокаду

Он отметил, что если есть рычаги давления, то стоит их использовать
София ГОНЧАРОВА
Военный эксперт Кнутов допустил, что Москва и Минск устроят Литве ответную блокаду

Военный эксперт Кнутов допустил, что Москва и Минск устроят Литве ответную блокаду

Фото: Александр КОЦ

Россия и Белоруссия могут устроить Литве ответную блокаду для того, чтобы возобновить транзит в Калининградскую область. Такое предположение озвучил в интервью изданию "Украина.ру" военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

- Если есть рычаги, обращаться к Белоруссии, использовать свои возможности, чтобы полностью Литва оказалась в такой же блокаде, которую устраивают российскому Калининграду, - заявил эксперт.

Также Кнутов рассказал, что ответные экономические меры с российской стороны способны принудить Литву обратиться к Западу, который, как предполагается, и стоит за введением запрета на транзит товаров.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Литва сообщила о прекращении транзита санкционных товаров и под запрет попало примерно 50% всех грузов. Как он отметил, таким образом республика нарушила условия вступления в Европейский союз, предполагающие свободный транзит в и из региона.