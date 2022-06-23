Экономист Роуз: Китай и Индия могут покупать больше российской нефти, чем известно США Фото: REUTERS

Китай и Индия, возможно, покупают больше российской нефти, чем об этом известно Соединенным Штатам, заявила представитель экономического совета администрации США Сесилия Роуз.

- Сейчас рынки нефти довольно нестабильные. Я слышала, что отчасти это объясняется тем, что Китай и Индия на самом деле покупают больше российской нефти, чем мы знаем, - рассказала она Bloomberg.

В целом Роуз акцентировала внимание на снижении стоимости нефти. Она также выразила надежду на то, что потребители на заправках почувствуют снижение цен.

Накануне сообщалось, что США, стремясь справиться с подорожанием топлива в стране, может навредить Европе и помочь России. Как написал Джош Роджин для издания The Washington Post, администрация Джо Байдена встревожена резким ростом цен на бензин и в качестве одной из мер по их снижению предлагает запретить или ограничить экспорт нефти. Но эта мера, по словам Роджина, сократит ее объемы на мировых рынках, что поставит Европу в очень сложное положение.