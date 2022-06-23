Японский депутат заявил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Японский политик, депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки заявил, что Москва была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине, указав на то, что Киев отказался выполнять Минские соглашения.

Как отметил парламентарий, в любом конфликте виноваты обе стороны. По его словам, ответственность лежит как на Москве, так и на Киеве. По его словам, на сегодняшний день никто не старается проанализировать, что именно повлекло за собой начало спецоперации.

«Сейчас мир, включая и масс-медиа, движется в одном течении, в сторону подогревания противостояния. Нельзя идти у этого на поводу. Я считаю, Путин был вынужден начать специальную военную операцию», - заявил японский политик в интервью РИА Новости, отметив, что думать об этом нужно хладнокровно, чтобы защищать интересы своего государства.

Судзуки отметил, что Минские соглашения старательно не выполнялись Киевом, однако Западу неинтересно обсуждать данную тему, и еще до начала специальной военной операции западные страны не пытались проконтролировать соблюдение этих договоренностей.

«В Японии есть поговорка "в ссоре виноваты оба" о том, что в ссоре ответственность и наказание ложится на обе стороны. То есть, тот, кто первый начал - неправ, но и на том, кто создал причину для этого - тоже лежит ответственность. Я считаю, что эта поговорка здесь подходит», - добавил он.

Напомним, Судзуки также заявил, что США и Великобритания спровоцировали конфликт на Украине