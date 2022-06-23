Посол ЛНР заявил, что группировку украинских войск в Лисичанске отрезали от снабжения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник заявил, что подразделения республики теперь контролируют единственный маршрут, который связывает Северск и Лисичанск, и таким образом отрезали от снабжения группировку украинских войск, расположенную в Лисичанске.

«Народная милиция ЛНР взяла под контроль единственную дорогу из Северска в Лисичанск. Украинская группировка в пять-семь тысяч украинских боевиков в Лисичанске теперь отрезана от снабжения», - говорится в публикации, опубликованной в Telegram-канале посла ЛНР.

Напомним, накануне стало известно, что силы Народной милиции ЛНР и Россия пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться из окружения на Лисичанском направлении. Как сообщил командир одного из подразделений оборонного ведомства республики с позывным «Бритва», бой продлился часа полтора, а украинские войска были «отброшены на свои позиции» за счет артиллерии и пехоте во взаимодействии с танками. По его словам, противник «понес существенные потери в живой силе и технике».