Владелец сети IKEA и "Мега" надеется на возобновление работы в России Фото: REUTERS

Нидерландский холдинг Ingka Group, который владеет сетью IKEA и «Мега», выразил надежду на возобновление работы в России, однако не считает, что это может произойти в ближайшем будущем.

«Мы по-прежнему надеемся, что когда-нибудь в будущем сможем вернуть IKEA для многих людей в России. Однако сегодня для этого нет необходимых условий», - приводит агентство Reuters заявление холдинга.

Как сообщает агентство, заявление холдинга было сделано после того, как заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов допустил, что Ingka Group, сохранившая торговые центры «Мега», «оставляет себе возможность вернуться».

Напомним, ранее компания IKEA решила продать все свои фабрики в России, которых у производителя насчитывается четыре. В компании также заявили о сокращении штата сотрудников, указав на то, что соответствующие решения были приняты на фоне ухудшения ситуации с бизнес-процессами и цепочками поставок.

Как писал сайт kp.ru, губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что приобретением активов компании IKEA в стране на сегодняшний день интересуются три - четыре компании.