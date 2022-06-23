В России планируют запретить торговлю животными через зоомагазины и птичьи рынки

Госдума РФ рассматривает законопроект о запрете торговли животными через зоомагазины и птичьи рынки Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Государственная дума РФ до конца текущего года может принять проект закона о запрете торговли животными через птичьи рынки и зоомагазины. Об этом сообщил первый зампредседателя думского комитета по экологии Владимир Бурматов.

«Готовим на осень второе чтение моего законопроекта по запрету торговли животными через зоомагазины и птичьи рынки, это очень серьезная норма… это будет осенняя сессия, будем стараться принять его до конца календарного года», - заявил парламентарий во время пресс-конференции в международной медиагруппе «Россия сегодня».

Напомним, в минувшую среду, 22 июня, Государственная дума РФ в третьем и окончательном чтении приняла проект закона, который расширяет полномочия региональных властей страны правом устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных.

Как писал сайт kp.ru, инициатива также предусматривает, что правительство России должно представить специальные методические указания субъяектам в части обращения с безнадзорными животными, если те угрожают жизни гражданам.