Правительство Германии повысило степень готовности до второй из-за сокращения поставок газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Германии повысило степень готовности реагировать на напряженную ситуацию с поставками газа до второй из трех. Об этом в четверг, 23 июня, сообщила министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, отметив, что такое решение должно позволить заполнить газохранилища к зиме этого года, несмотря на сокращение поставок из России.

Глава ведомства уточнила, что данное решение было принято по итогам консультаций в немецком правительстве и с партнерами по Европейскому союзу. «Безопасность снабжения Германии в настоящий момент обеспечена, но газ сейчас является дефицитным товаром», - заявила она.

До настоящего момента в Германии была объявлена начальная степень чрезвычайного плана, которая, в том числе, обязывает Федеральное сетевое агентство ежедневно отчитываться о ситуации с поставками голубого топлива и осуществлять постоянный мониторинг происходящего. Вторая степень дает правительству страны право рекомендовать компаниям экономить газ.

На третьей, максимальной степень, распределителем становится Федеральное сетевое агентство, которое принимает решения о том, кто получает голубое топливо в приоритетном порядке.

Напомним, накануне появилось сообщение, что власти Германии опасаются, что Россия прекратит поставки по «Северному потоку».