Видео с умирающим Юрием Шатуновым появилось в сети Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Появилось видео, на котором можно увидеть последние минуты жизни Юрия Шатунова. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

Как сообщается, друзья певца завезли его в больницу в селе Растуново, где тот пробыл примерно десять минут. Позже артиста пересадили в скорую и отправят в домодедовскою больницу, что должно было занять около двадцати минут езды. По дороге у Шатунова остановится сердце.

Напомним, Юрий Шатунов ушел из жизни ночью 23 июня. Как позже выяснилось, причиной смерти 48-летнего артиста стал обширный инфаркт. По предварительным данным, накануне певец отдыхал в Подмосковье со своим менеджером. Около 23:00 артист почувствовал себя плохо, когда появились сильные боли в области сердца. Ему вызвал скорую помощь, однако, довезти его до больницы врачи не успели. При этом сообщается, что проблемы с сердцем мучили певца много лет, и он постоянно наблюдался у врачей.

Как писал сайт kp.ru, Юрия Шатунова только недавно завершил концертное турне по Московской области. Всего несколько дней назад артист в последний раз выступил в Подольске.