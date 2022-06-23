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Политика23 июня 2022 10:02

Российские войска уничтожили три машины РСЗО "Смерч", которые обстреливали Донецк

В Минобороны РФ заявили также об уничтожении 17 танков и других боевых машин
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Минобороны России заявили об уничтожении трех машин РСЗО "Смерч"

В Минобороны России заявили об уничтожении трех машин РСЗО "Смерч"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в четверг, 23 июня, заявило, что российская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили три боевые машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожено более 650 националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины реактивных систем залпового огня "Смерч", а также 17 специальных автомобилей», - отметили в ведомстве.

В министерстве также заявили, что в подразделениях 30-й механизированной бригады у Клинового в Донецкой народной республике (ДНР) в результате огневого поражения российскими войсками осталось менее половины личного состава.

Напомним, сегодня, 23 июня, посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник заявил, что подразделения республики теперь контролируют единственный маршрут, связывающий Северск и Лисичанск, и таким образом отрезали от снабжения группировку украинских войск, которая расположена в Лисичанске.