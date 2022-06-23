Путин в неформальной обстановке пообщается с Лукашенко в Завидово Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в течение ближайших трех дней в неформальной обстановке будет общаться с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«В Московской области работает президент. Сегодня, в четверг и в пятницу, здесь находится с неформальной поездкой президент Белоруссии Лукашенко. В Завидово сегодня у них неформальное общение», - заявил представитель Кремля.

Песков уточнил, что каких-либо публичных мероприятий в ходе своего общения политики не планируют, но 23 и 24 июня российский президент будет принимать участие в 14-м саммите БРИКС в режиме видеоконференцсвязи.

«Будет большая открытая часть для СМИ. Будет приветственное слово Си Цзиньпина, который открывает и ведет заседание. Будет приветственное слово президента ЮАР Рамафозы, президента Бразилии Болсонару. Выступит также премьер-министр Индии Моди», - рассказал пресс-секретарь российского лидера, комментируя предстоящий саммит БРИКС.

Напомним, ранее Песков сообщил, что Путин и Лукашенко могут провести встречу до форума регионов в Гродно, намеченного на 30 июня.