Минфин России выплатил в рублях купоны по евробондам с погашением в 2027 и 2047 Фото: REUTERS

Министерство финансов России выполнило обязательства по выплате купонов по евробондам со сроками погашения в 2017 и 2047 годах. Долговые обязательства были погашены в рублях.

«Минфин России информирует, что средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году и в 2047 году в общей сумме 12,51 миллиарда рублей получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», – сказано на сайте ведомства.

Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг России исполнены в полном объеме, добавили в Минфине.

Как писал сайт kp.ru, в конце мая ведомство сообщило, что погасило свои обязательства по еврооблигациям со сроками погашения в 2026 и 2036 годах. Выплаты были осуществлены на сумму 71,25 миллиона долларов и 26,5 миллиона евро.