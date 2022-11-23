Ставки по льготной ипотеке в ПСБ снизились до 6,35%

В ПСБ снизились ставки на ипотеку с господдержкой. Теперь взять ипотеку по льготной программе с господдержкой можно под 6,35% годовых. Ставка на льготные кредиты для военнослужащих-участников накопительно-ипотечной системы также уменьшилась до 5,5%. Эти условия действуют при покупке жилья на первичном рынке - готовой или строящейся квартиры от застройщика.

По словам представителей ПСБ, проценты по кредитам снижаются за счет дополнительной скидки, которую банк предоставляет в рамках государственных льготных ипотечных программ.

- В настоящее время ипотечные ставки практически вернулись к досанкционным уровням, и это, безусловно, станет дополнительным фактором уверенности для заемщиков, - рассказала глава центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина. - Мы ожидаем существенного роста спроса на льготную ипотеку, что станет драйвером рынка ипотечного кредитования и позволит сохранять высокие объемы жилищного строительства и развития жилищной инфраструктуры в российских городах.

Максимальная сумма кредита в рамках «Госпрограммы-2020» для покупки жилой недвижимости в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет 12 миллионов рублей, до 6 миллионов рублей - для приобретения жилья в других регионах. Первоначальный взнос на покупку недвижимости должен составлять не меньше 15%. Кредит можно взять на срок до 30 лет.

По программе военной ипотеки с господдержкой максимальная сумма кредита составляет 4,23 миллиона рублей. При этом заемщик должен внести первоначальный взнос не менее 15% от стоимости жилья. Максимальный срок кредитования составляет 25 лет.

Ранее ПСБ сообщил о запуске нового цифрового сервиса в рамках программ военной ипотеки. Выбрав на сайте банка подходящую ипотечную программу, военнослужащие теперь могут оформить заявку на кредит в режиме онлайн. Для этого необходимо заполнить простую форму на сайте ПСБ и отправить ее на рассмотрение в банк. Через несколько минут на указанный в заявке номер телефона или электронную почту придет кредитное решение. Посетить ипотечный центр банка потребуется только один раз для проведения сделки.