Макрон заявил, что Франция не разделяет призывы Зеленского объявить Россию «спонсором терроризма»

Макрон заявил, что не разделяет призывы Зеленского объявить Россию «спонсором терроризма» Фото: REUTERS

Французский лидер Эмманюэль Макрон прокомментировал призывы украинского президента Владимира Зеленского объявить Россию «спонсором терроризма», отметив, что Париж не разделяет «подобной методологии».

«Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом», - заявил французский президент во вторник, 28 июня, на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» в Германии.

Напомним, накануне Зеленский сообщил, что утром в понедельник, 27 июня, обратился к Вашингтону с призывом признать Россию «спонсором терроризма». «Соответствующая резолюция одобрена комитетом Сената США, а юридическое решение может быть принято Государственным департаментом. Такое решение очевидно необходимо, и его должен поддержать весь демократический мир», - заявил того украинский лидер, отметив, что заявил об этом участникам саммита «Большой семерки».