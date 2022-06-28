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Политика28 июня 2022 11:57

Макрон заявил, что Франция не разделяет призывы Зеленского объявить Россию «спонсором терроризма»

Французский лидер отметил, что Париж не разделяет «подобной методологии»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Макрон заявил, что не разделяет призывы Зеленского объявить Россию «спонсором терроризма»

Макрон заявил, что не разделяет призывы Зеленского объявить Россию «спонсором терроризма»

Фото: REUTERS

Французский лидер Эмманюэль Макрон прокомментировал призывы украинского президента Владимира Зеленского объявить Россию «спонсором терроризма», отметив, что Париж не разделяет «подобной методологии».

«Что касается вопроса квалификации в качестве спонсора терроризма, хочу быть правильно понятым. Франция не разделяет подобной методологии, потому что мы всегда стремимся руководствоваться юридическим подходом», - заявил французский президент во вторник, 28 июня, на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки» в Германии.

Напомним, накануне Зеленский сообщил, что утром в понедельник, 27 июня, обратился к Вашингтону с призывом признать Россию «спонсором терроризма». «Соответствующая резолюция одобрена комитетом Сената США, а юридическое решение может быть принято Государственным департаментом. Такое решение очевидно необходимо, и его должен поддержать весь демократический мир», - заявил того украинский лидер, отметив, что заявил об этом участникам саммита «Большой семерки».