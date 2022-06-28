Лавров назвал Аргентину и Иран достойными кандидатами в БРИКС

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Аргентина и Иран – достойные кандидаты в содружество БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 29 июня 2022 года.

"Разумеется, и Аргентина, и Иран являются достойными и уважаемыми кандидатами, как и целый ряд других стран, которые тоже упоминаются в дискуссиях", - подчеркнул Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в настоящее время уже ведется подготовка к возможности принять новых членов. Окончательное решение будет приниматься консенсусно, констатировал Лавров.

Как ранее писал сайт kp.ru, представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что страны БРИКС углубляют взаимодействие между собой по всем направлениям сотрудничества, а авторитет объединения растет.

По мнению российского лидера, государства БРИКС обладают огромным политическим, экономическим, научно-технологическим и человеческим потенциалом, поэтому у них имеются все возможности для эффективной работы для обеспечения международной стабильности и безопасности.