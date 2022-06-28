Чехия планирует упразднить пост уполномоченного по отношениям с Россией

Чешские власти планируют упразднить пост уполномоченного по отношениям с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чешские власти планируют упразднить пост уполномоченного по отношениям с Россией. Этот вопрос будет рассматриваться в среду, 29 июня 2022 года.

- К 30 июня планируется упразднить пост уполномоченного по чешско-российским отношениям, на который два года назад был назначен глава международного отдела администрации президента Рудольф Индрак, — говорится в сообщении местного издания Ceske noviny.

Ранее власти Чехии приняли решение на время приостановить выдачу виз гражданам России и Белоруссии. Пока ограничения будут действовать до марта 2023 года. В ведомстве уточнили, что цель данных ограничений заключается в том, чтобы «оказать давление на власти российские и белорусские власти» для окончания боевых действий на Украине.

До этого Прага получила от Москвы дипломатическую ноту из-за передачи республикой другим государствам военной техники советского производства. Об этом сообщил глава МИД Чехии Ян Липавский. По его данным, Россия указала на недопустимость предоставления советской военной техники третьим странам без согласия российской стороны, а Чехия, в свою очередь, не планировала реагировать на ноту.