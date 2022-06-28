США запретили импорт золота из России

Соединенные Штаты запретили импорт золота из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки приняло решение запретить импорт золота из России.

- Импорт в Соединенные Штаты золота из Российской Федерации запрещен, за исключением случаев, предусмотренных законом, или лицензией, или иным разрешением бюро по контролю за иностранными активами, — гласит сообщение на официальном сайте ведомства.

Отмечается также, что решение не касается того золота, которое было за пределами территории России, когда вступил в силу запрет.

Ранее Канада расширила свой санкционный список. В него вошли дополнительно шесть физических и 46 юридических лиц, связанных с российским ВПК. Сообщалось, что Канада ввела санкции в отношении депутатов российской Госдумы Адама Делимханова и Сергея Пахомова, президента Ростелекома Михаила Осеевского, прокурора Москвы Дениса Попова, политолога Сергея Маркова и экс-директора компании «Аэрофлот» Михаила Полубояринова.

До этого в совместной статье руководителей МИД Великобритании и Украины Лиз Трасс и Дмитрия Кулебы появилась информация, что Британия планирует ввести новые антироссийские санкции в сфере торговли на этой неделе и в следующем месяце.